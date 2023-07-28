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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 : حياة سعيدة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 27 يوليو 2023: تقع في الحب

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 27 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 28 يوليو 202

إن الحياة العاطفية الجيدة والحياة المهنية السعيدة هي أبرز ما في اليوم، ستكون مستقرًا من الناحية المالية ، ولن يؤثر أي تحدٍ على الحياة الصحية.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

استمتع بيومك بقضاء الوقت معًا وتجنب المناقشات غير السارة اليوم، سيجد بعض الميزان أن الحبيب عنيد اليوم ولكن لا تدخل في نقاش حول قضية تافهة، كن لطيفًا في العلاقة وفاجئ الشريك بهدايا مفاجئة. 

برج الميزان اليوم صحيا

تجنب الكحول لمدة يوم وتأكد من أنك لا تعاني من ضغوط نفسية، ستكون الأمراض البسيطة مثل الصداع وآلام الأسنان والحساسية شائعة ولكن لن تضطر إلى فقدان النوم لفترة طويلة.

برج الميزان اليوم مهنيا

قم بتحديث السيرة الذاتية في بوابة الوظائف وسترى استجابة إيجابية في غضون ساعات، قد يسافر بعض المهنيين، وخاصة أولئك الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والرعاية الصحية والتصميم والآلات إلى الخارج لأسباب رسمية.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

سيحرص بعض الميزان على شراء منزل جديد وهذا ممكن اليوم. يمكنك حتى شراء سيارة في النصف الثاني من اليوم. قد يطلب أحد الأشقاء المساعدة المالية ويمكنك توفيرها حسب ما تسمح به الحالة. 

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