إصلاح ماسورة الصرف الصحي بحي الريسة في مدينة العريش

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تابع اللواء أسامه احمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء ، اصلاح ماسورة الصرف الصحي بمنطقة الريسة بشرق مدينة العريش امام مكتب البريد ، بناء على شكوى المواطنين في المنطقة، وذلك بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال باحياء مدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .

المعاينة على الطبلعة:

حيث تم تكليف مدير الإدارة الهندسيه بالتعاون مع مدير مرفق الصرف الصحي للمعاينه علي الطبيعه ومعرفة سبب الشكوي ، تمت المعاينة علي الطبيعه تبين وجود انسداد ماسورة الصرف الخاصة بتفتيش العمارات السكنية أرقام ٢٥ و٢٤ و٢٣.

وقد تم الحفر بمحاذاة الرصيف حتى لا يحدث تلف فى الانترلوك ، للوصول لماسورة التفتيش عند اقرب نقطة من السدد الذى تم تحديده اول امس وتم كسر الماسورة من اقرب نقطة.

ثم تم إدخال خرطوم النافورى وبدء التسليك بمحاولات لمدة أكثر من ساعة وتبين وجود حجارة داخل الماسورة هى المسببة للكتمة والانسداد بواسطة النافورى من جهه واسياخ التسليك من الجهة الأخرى حتى تم إخراج الحجارة فى المطبق العمومى.

حيث تم تأمين أحد العمال الغطاسين وانزالة فى المطبق قام بجمع هذه الحجارة وإخراجها حتى لا تتسبب فى أنسداد فى الخط العمومى.

كما تم عمل غسيل للماسورة من المطبق العمومى حتي تفتيش العمارة اكتر من مرة، وتم الانتهاء من الشكوي والتي أستمر العمل فيها أكثر من ٦ ساعات .



وقد وجة رئيس المدينة، الشكر والتقدير للقائمين بالأعمال من مهندسين وفنيين وعمال لجهودهم المبذولة لخدمة المدينه والمجتمع.

ويهيب رئيس المدينة، بسكان العمارات بسرعة عمل أتحاد شاغلين لسكان لكل عماره حتي يتثني عمل صيانه دوريه للعمارات والمرافق الخاصه بها حفاظا عليها من التلف .

