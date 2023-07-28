خبير: الوعود كثيرة والقرارات في القمم الأفريقية والدولية يعترضها تضارب المصالح.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الأفريقية٫ عطية عيسوي٫ انعقاد القمة الروسية الإفريقية في هذا التوقيت بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الأفريقية٫ عطية عيسوي٫ ٫خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة”٫ على قناة “إي تي سي”٫: “الوعود كثيرة والقرارات كثيرة في القمم الأفريقية والقمم الدولية لكن عند التنفيذ تعترضها تضارب المصالح لآن عدد الدول الأفريقية كبير٫ وبالتالي ما يناسب مصر قد لا يناسب دولة أخرى”.

وأضاف الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الأفريقية٫ عطية عيسوي٫: “نتيجة البنية الأساسية المتهالكة في الدول الأفريقية لا تجد بنكا يحول الأموال أو عائد الربح للمشروع من دولة لدولة أخرى”.

وأشار: “مصر بذلت جهودا كبيرة بقيادة الرئيس السيسي بذل جهد كبير فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية حتى تمت الموافقة واعتماد الاتفاقية”.



