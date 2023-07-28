عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: القمة الروسية الأفريقية وجه آخر لنظام عالمي جديد

القمة الروسية الأفريقية
القمة الروسية الأفريقية

قال الدكتور مراد كواشي خبير اقتصادي، إن القمة الروسية الأفريقية الثانية تنعقد في ظل ظروف جيوستراتيجية عالمية شديدة الحساسية، حيث يشهد العالم اليوم حالة من الاستقطاب الشديدة، حيث سينتقل من عالم أحادي القطبية إلى ثنائي أو متعدد القطبية.

خبير اقتصادي: سوق أفريقيا واعد بالنسبة لروسيا 

أضاف كواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة الروسية الأفريقية وجه آخر لنظام عالمي جديد، لافتًا إلى أن روسيا تقود قطبًا كبيرًا ربما يضاهي أو أكبر من القطب الغربي، لافتًا إلى أن روسيا والصين ينفذان مناورات كبيرة جدًا ويحاولان استمالة أكبر عدد من الدول، خاصة في أفريقيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن سوق أفريقيا يعتبر واعدًا، كما أنه يعتبر محل صراع دامي بين القوى الاقتصادية العالمية، وتحديدا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بجانب روسيا والصين من جهة ، مشيرًا إلى أن روسيا تقدم للعالم رسائل من خلال هذا النوع من القمم على أنها انتصرت في صراعها مع الغرب.

وأكد، أنه كلما فرضت الولايات المتحدة والغرب عقوبات على روسيا تخرج الأخيرة بسياسات واستراتيجيات جديدة، لافتًا إلى أن هذه القمة تحضرها 49 دولة أفريقية و27 رئيس دولة، وبالتالي فإنها قمة هامة جدا في الظرف الراهن، في ظل محاولات الروس لكسر حالة الحظر المفروضة عليهم.

روسيا القاهرة الإخبارية القمة الروسية الخبير الاقتصادي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

ترشيحاتنا

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان .. أدركه بـ 7 كلمات مع الفجر

قراءة سورة الكهف يوم عاشوراء.. سنة نبوية لا تفوتك

مسؤول بموسكو يكشف تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

بعد حديث بوتين.. تفاصيل بناء المنطقة الصناعية الروسية في مصر

النوايا ليست واضحة |رسالة شديدة اللهجة من رئيس النجوم لـ بيراميدز

أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عاشوراء 10 محرم 28 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أخذ غفوة بعد الاستيقاظ

يسبب شللا وينتهي بالوفاة.. مرض غامض يثير جدلا وذعرا

كعب وتيشيرت محمد صلاح.. شاهد|ابنة كريستيانو تثير الجدل على السوشيال ميديا

مشوه فورًا| لماذا طالب عماد النحاس برحيل نجم الأهلي في الحال؟

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ