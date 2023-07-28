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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تجارة بـ8.6 مليار دولار بين مصر وإفريقيا.. أكثر الدول استيرادا وسر التقارب

صدى البلد

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ارتفاع الاستثمارات بنسبة 16%

بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وجاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4 %.

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر 501.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%.

واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الإفريقية الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021-2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 220.3 مليون دولار.

أبو بكر الديب 

كلمة السر في التقارب المصري الافريقي

في هذا الصدد قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات ، إن السنوات العشر الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا بين مصر ومحيطها الإقليمي وخاصة القارة الإفريقية  على مستويات عدة دبلوماسية رسمية وشعبية ومنظمات أعمال ومجتمع مدني وكانت التنمية المستدامة كلمة السر في هذا التقارب.

وذكر أبوبكر الديب لـ"صدى البلد" أن حجم الاستثمارات المصرية بإفريقيا ارتفع عام 2021  إلى 10.2 مليار دولار، وأن  الاستثمارات الإفريقية في مصر بلغت 2.8 مليار دولار، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا سجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% متوقعا أن تنجح الجهود المتبادلة للتقارب وأن تصل بالتبادل التجاري  مع إفريقيا إلى 35 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار أبوبكر الديب إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وطالب أبوبكر الديب بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوسع في الأنشطة والمعارض التجارية ودعم المنتج المصري داخل العمق الإفريقي وتذليل بعض العقبات كارتفاع تكاليف النقل والشحن واللوجيستيات ومخازن البضائع وتدشين طرق مباشرة للنقل وانشاء شركات للتأمين على الصادرات.

كما طالب أبوبكر الديب بدعم القطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في الزراعة بالدول الإفريقية وتشجيعهم من خلال حوافز للمستثمرين تحقيقا للأمن الغذائي الدول الإفريقية لسد فجوة نقص الغذاء بعدما دقت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ناقوس الخطر .

وأكد أبوبكر الديب أن تحويلات المصريين العاملين بدول إفريقيا بلغت 158.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022.

وقال ابوبكر الديب إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تحولا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014 فبعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية الأفريقية استطاع السيسي العودة للعمق الاستراتيجي وأصبحت أفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كافة المحافل الدولية.

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