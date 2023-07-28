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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد عدداً من المخططات التفصيلية لـ 3 مراكز

نهال بلبع
نهال بلبع

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 3 مراكز وذلك من خلال إعتماد المخطط التفصيلى بقرية بركة غطاس التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بأبو حمص واعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت واعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة غرب مدينة إيتاى البارود .

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وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشارت إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة، وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

البحيرة اعتماد المخططات التفصيلية الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخطط التفصيلى تخطيط العمراني نائب محافظ البحيرة

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