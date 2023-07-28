أيمن الشيوي: عندما قرأت سيناريو مسرحية تشارلي تشابلن أصبت بحالة صمت.. فيديو

حل أبطال وصناع مسرحية تشارلي تشابلن، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة سي بي سي.

وتحدث الفنان أيمن الشيوي، على مشاركته في المسرحية،: "كان هناك حب وإخلاص خلال أداء المسرحية".

وأضاف: "كل شخصية في العمل قدمت دورها على أكمل وجه، وكان هناك ألحان عيمة وكلمات أغاني متميزة "، لافتا: "عندما قرأت سيناريو مسرحية تشارلي تشابلن لم أنتظر وأصبت بحالة صمت كبيرة".

وأشار :"علاقتي بالسيناريست مدحت العدل قوية للغاية"، موضحا: "قولت لهم أنهم يقدمون عرض سيغير تاريخ المسرح".



وفي ذات السياق، كشف محمد فهيم الذي أدى دور شارلي شابلن بامتياز عن حلمه القديم بتقديم شخصية الكوميديان الأشهر بالسينما، ووضح أنه خاض تجارب و تحضيرات لتقديم شابلن قبل 10 سنوات كاملة.

وعبر الملحن إيهاب عبد الواحد عن سعادته بخروج المسرحية للنور، معتبرا شابلن مغامرة فنية تستحق الاحتفاء.

وتحاكي مسرحية شارلي شابلن جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل