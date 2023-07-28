عاجل
برقم الجلوس .. ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة بسوهاج أفريقية البرلمان: ساهمنا مع الوزارات المعنية بحل مشاكل الصيادين المصريين المحتجزين بإريتريا بهذه الصورة | بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف وأوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف وأوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبرج
لبنان أمام موعد جديد محتمل لانفراج "أزمة الرئيس"
قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة السيدة زينب في دمشق
ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي في جدة
البيت الأبيض: لا أدلة على تورط روسيا أو "فاجنر" في انقلاب النيجر
أمريكا تدعم تحرك مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد في النيجر


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئاسة المصرية أعلنت، أمس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارك في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبورج وذلك لاستعراض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "الرئيس شارك في هذا الحدث باعتبار سيادته الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، أنهى لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، أتت بعد فترة قصيرة من انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة حول لبنان، الذي عدّل الخطط الفرنسية في الملف الرئاسي اللبناني. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في ختام الزيارة، أن لودريان "اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم في أيلول سبتمبر إلى عقد لقاء في لبنان، هدفه التوصل إلى اتفاق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية، التي ينبغي على الرئيس المستقبلي أن يعمل عليها، والمواصفات الضرورية لمواجهتها".

وقالت "الجريدة" إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح، مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية السعودية استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة، وسلمتها مذكرة احتجاج "ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك" بحرق نسخة من المصحف. وأكدت الوزارة على "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

وقالت "القبس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وأزمة اليمن.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن البرلمان الأوكراني، صوت لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوماً أخرى حتى 15 نوفمبر، مستبعداً إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر. وقال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق تليجرام، إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام

وقالت "الوطن" إن البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع في النيجر، مشيراً إلى أنه "لا أدلة موثوقة لدينا حتى الآن على تورط روسيا أو قوات فاجنر في الأحداث".

وأفادت "الجريدة" بأن متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن واشنطن تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذلك بعد الانقلاب الذي أعلنه عسكريون في البلاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

اتشتم غلط | تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مقاضاة محمد الشيبي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

ترشيحاتنا

احترس .. صيام عاشوراء لا يكفر هذه الذنوب

ميتسوبيشي تكشف عن L200 موديل 2024 "أحدث بيك اب".. صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الوقت مناسب للشراء.. انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

نجمة في سن صغيرة .. أبرز إطلالات هنادي مهنا بعيد ميلادها| صور

ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا أكل التين والزيتون

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات لاتتخيلها لقشر التنين الشوكي

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ