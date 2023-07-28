السعودية تسلم القائمة بأعمال سفارة الدنمارك مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف وأوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي وبوتين يستعرضان الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية في سان بطرسبرج

لبنان أمام موعد جديد محتمل لانفراج "أزمة الرئيس"

قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة السيدة زينب في دمشق

ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي في جدة

البيت الأبيض: لا أدلة على تورط روسيا أو "فاجنر" في انقلاب النيجر

أمريكا تدعم تحرك مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد في النيجر



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئاسة المصرية أعلنت، أمس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شارك في غداء عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبورج وذلك لاستعراض الرؤية المصرية لأولويات الشراكة الأفريقية - الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "الرئيس شارك في هذا الحدث باعتبار سيادته الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلًا عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لا سيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، أنهى لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، أتت بعد فترة قصيرة من انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة حول لبنان، الذي عدّل الخطط الفرنسية في الملف الرئاسي اللبناني. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في ختام الزيارة، أن لودريان "اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم في أيلول سبتمبر إلى عقد لقاء في لبنان، هدفه التوصل إلى اتفاق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية، التي ينبغي على الرئيس المستقبلي أن يعمل عليها، والمواصفات الضرورية لمواجهتها".

وقالت "الجريدة" إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح، مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الخارجية السعودية استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة، وسلمتها مذكرة احتجاج "ضد ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك" بحرق نسخة من المصحف. وأكدت الوزارة على "رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

وقالت "القبس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل في جدة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وأزمة اليمن.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن البرلمان الأوكراني، صوت لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوماً أخرى حتى 15 نوفمبر، مستبعداً إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر. وقال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، عبر تطبيق تليجرام، إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام

وقالت "الوطن" إن البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع في النيجر، مشيراً إلى أنه "لا أدلة موثوقة لدينا حتى الآن على تورط روسيا أو قوات فاجنر في الأحداث".

وأفادت "الجريدة" بأن متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن واشنطن تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذلك بعد الانقلاب الذي أعلنه عسكريون في البلاد.