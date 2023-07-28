مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.. يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشواره في البطولة العربية، اليوم الجمعة، بمواجهة نظيره التونسي.

وتشهد البطولة العربية، مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد اعتذار الأهلي عن المشركة وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

واكتملت أضلاع مجموعة نادي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بعد تأهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

أتم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، مجموعة الزمالك، بعدما تأهله إثر التفوق (4-0) و(1-0) على حساب المحرق البحريني في الدور الثاني من البطولة العربية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يبدأ فريق الزمالك مبارياته في البطولة العربية اليوم الجمعة 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري في تمام الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بعدها الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية، عن نقلها جميع مباريات بطولة الأندية العربية، كما حصلت قنوات الكأس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والقناة الفضائية العراقية الرياضية وقناة “أون تايم سبورت on Tim sport” على حقوق بث مباريات البطولة العربية.

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 أندية من الأدوار التمهيدية.

وأعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.