عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.. يفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشواره في البطولة العربية، اليوم الجمعة، بمواجهة نظيره التونسي.

وتشهد البطولة العربية، مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد اعتذار الأهلي عن المشركة  وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

واكتملت أضلاع مجموعة نادي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بعد تأهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

أتم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، مجموعة الزمالك، بعدما تأهله إثر التفوق (4-0) و(1-0) على حساب المحرق البحريني في الدور الثاني من البطولة العربية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

صفقة عالمية.. النصر يفاجئ الزمالك في البطولة العربية

نجم الأهلي السابق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل انطلاق البطولة العربية

تردد القناة المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في بطولة كأس العرب

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان

نجم الزمالك : الفوز على المنستيري صعب في البطولة العربية.. وأوسوريو مدرب مغامر

الزمالك ينجح في قيد الثلاثي لخوض البطولة العربية

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

يبدأ فريق الزمالك مبارياته في البطولة العربية اليوم الجمعة 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري في تمام الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بعدها الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس المقبل.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية، عن نقلها جميع مباريات بطولة الأندية العربية، كما حصلت قنوات الكأس القطرية وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية والقناة الفضائية العراقية الرياضية وقناة “أون تايم سبورت  on Tim sport” على حقوق بث مباريات البطولة العربية.

الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 أندية من الأدوار التمهيدية.

وأعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

الزمالك اخبار الزمالك مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري البطولة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

أكمل: خسرت 3 ملايين جنيه في مشروعي وابني قعد من المدرسة

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

نجم الأهلي السابق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل انطلاق البطولة العربية

موضوعات متعلقة

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

الزمالك اليوم|مصطفى شلبي مصدوم بعد استبعاده من المنتخب.. واقتراب ضم نجم الوداد

هشام نصر يفجّر مفاجأة: رفضت الانضمام بقائمة مرتضى منصور في الزمالك

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

الانتصار المئوي.. جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يطارد أنشيلوتي والسير أليكس فيرجسون

تعليق مثير من عمرو أديب بعد تعادل الزمالك والداخلية

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة: حوافز مالية قيمة للطلاب الفائزين بمراكز متقدمة في المسابقات العالمية

الأرصاد تزف بشرى لـ المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

البطولة العربية.. محمد حليم يكشف نقاط قوة وضعف الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

الصين تجدد تحذيراتها إلى أعلى المستويات بعد ضرب إعصار دوكسوري جنوب البلاد

قرارات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.. ومعاقبة هذه الفئات بعد رد الحكومة

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.. أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ