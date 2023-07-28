الزمالك vs الاتحاد المنستيري| رفقاء أوسوريو يسعون لإثبات ذاتهم عربيا.. ونجوم الكرة يكشفون حظوظهم

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الزمالك اليوم الجمعة، أمام الاتحاد المنستيري التونسي في بطولة كأس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية «كأس الملك سلمان» اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الزمالك والاتحاد المنستيري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.

صعوبات أمام الزمالك



أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يعيش في الفترة الماضية عدة أزمات خصوصا على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن البطولة العربية تحدٍ قوي في ظل جاهزية المنافسين، لكن عالم كرة القدم ليس فيه ثوابت وقال: "الزمالك أكثر فرق البطولة واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة، كما أن بعض المعارين غير جاهزين مثل محمود علاء الذي استبعد للإصابة، وأيضًا هل أوباما جاهز لقيادة الفريق، لكن هناك عناصر يرتكز عليها فكر أوسوريو".

وأضاف: "أوسوريو مدرب مغامر ولديه إصرار على المغامرات، ويرفض تغيير طريقة لعبه، وحقق نتائج جيدة في بعض المباريات، وفي لقاء القمة خسرها في 45 دقيقة، ولكن هل سيتعلم المدرب أم سيواصل العند في أفكاره، ويصر على الطريقة التي يتبعها مع الفريق".

وواصل: "مباراة الزمالك ضد المنستيري ستكون قوية، والفريق الأبيض يضم عناصر جيدة مثل زيزو وفتوح وشيكابالا والجزيري وكلها أوراق قد تحقق المردود الجيد، لكن مشكلة الزمالك في الأسلوب الخططي لـ أوسوريو، وتجد جبهة تعمل وآخرى لا تعمل، ويتم أحيانا ارسال كرات عرضية كثيرة بدون وجود عدد هجومي مميز".

وزاد: "الزمالك يحتاج لعنصر التوفيق، وأتمنى أن يقدم أوسوريو فكر مختلف ويتعامل بشكل جيد مع المباراة، والبطولة العربية مناسبة جدا لأوسوريو حتى يقدم شخصيته الفنية بوضوح مع الفريق".

وأكمل: "من الصعب خسارة الزمالك أول مباراة في البطولة العربية، والمباراة هي الأهم بالنسبة للفريق من أجل إكمال مسيرته، التركيز يجب أن يكون أولا في عبور الموقعة الأولى ومن ثم التفكير في المواجهات القادمة مع الفرق السعودية".

وأكد: "مشكلة الزمالك حاليا هي بدء الهجمات بالشكل المطلوب، والأهلي حرمه من تلك الميزة في الشوط الأول، لكن الزمالك أيضا يعاني أيضا في الدفاع بشكل واضح جدا، كما أن الفريق لابد أن يلعب بثنائي ارتكاز".

وتابع: "اللاعب المصري نحاول زرع عوامل محفزة، وزراعة الثقة مطلوبة للاعبي الزمالك خلال البطولة العربية، لإخراج كل ما لديهم وبذل قصارى جهدهم في البطولة".

وأضاف: "من الصعب توقع مشوار الزمالك في البطولة العربية، وأعتقد لو فاز الفريق على الاتحاد المنستري سيتم بناء دوافع كبيرة للفريق، قبل مواجهة النصر السعودي، ومواجهة المنستيري هي مفتاح تألق الفريق في البطولة العربية، وأحمد فتوح لابد أن يشارك في مركز الظهير الأيسر وتغيير مركزه مرفوض تماما".

وأتم: "زيزو مفتاح لعب هام في الزمالك، وفكر أوسوريو في الناحية الهجومية جيد، ونتمنى للفريق التوفيق في البطولة العربية، وأتمنى أن يُظهر لاعبي الزمالك الرجولة المطلوبة وتشريف الجماهير في البطولة".

نجم الأهلي يتوقع خسارة الزمالك



أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أن البطولة العربية للأندية تضم فرق جيدة، مشيرا إلى أن الزمالك سوف يستفيد من وجود حمدي علاء ويوسف أوباما مع الفريق، وحال غيابهما عن الفريق في البطولة سيتأثر الفريق بشكل كبير وقال: "لكن أوباما سيكون عليه علامة استفهام وعليه استعادة المستوى المعروف عنه، بينما حمدي علاء لاعب مؤثر ومفيد في وسط الملعب للفريق".

وأضاف: "كثرة التغييرات في تشكيلة الزمالك لن تكون جيدة، وعمر جابر يسير بشكل طيب مع أوسوريو، ومحمد صبحي هو الحارس الأساسي في تشكيلة الزمالك خلال البطولة العربية".

وزاد: "المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني سيكون الثلاثي في دفاع الزمالك ومن الوارد مشاركة الزناري أو محمد طارق في خط دفاع الزمالك".

وأكمل: "حمدي علاء قد يشارك أيضا مع الزمالك بجوار روقا في وسط الملعب، وفي الهجوم نداي وزيزو وأوباما".

وأتم: "اتوقع فوز المنستيري على الزمالك، فيما سيتعادل مع الشباب ومن الوارد أن يحقق الفوز على النصر".

بركات يوجه نصيحة لفريق الزمالك

وجه محمد بركات عضو اتحاد الكرة ، نصيحة للاعبي الزمالك قبل افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية وقال إن أغلب الأندية المشاركة بالبطولة تسعى للفوز باللقب مؤكداً أن الزمالك عليه أن يبدأ البطولة بشكل مميز والفوز على الاتحاد المنستيري.



وأوضح أن الزمالك ليس الفريق الوحيد الذي قضى موسماً سيئاً فهناك أندية لم تفز بالدوريات المحلية وتسعى لمصالحة جماهيرها مثل الهلال السعودي والترجي التونسي.

وأكد أن الفرق المشاركة أيضاً تبحث عن المكافأة المالية الضخمة للبطولة التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي موضحاً أن البطولة تأتي في فترة إعداد للموسم المقبل.

أوراق رابحة فى الزمالك



علق أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق على حظوظ فريق الزمالك في مباراة الاتحاد المنستيري وقال :

كأس الملك سلمان للأندية هى بطولة مهمة جدا وفريق يمثل مصر ونتمني تحقيق الفارس الأبيض الفوز أمام نظيره الاتحاد المنستيري اليوم.



أضاف: مجموعة الزمالك قوية جدا تضم النصر والشباب من السعودية والاتحاد المنستيري التونسي وتلك الفرق تمتلك اسكواد لاعبين على أعلي مستوي وصفقات بقيمة مالية كبيرة.

تابع: الزمالك أقوي من الاتحاد المنستيري التونسي ولاعبو الفارس الأبيض قادرون على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لاسيما وان الفريق بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو دخلوا فى مرحلة التركيز والاغلاق على أنفسهم خلال الفترة الأخيرة.



استطرد: طريقة لعب أوسوريو بدأ من خلالها على التركيز في الايجابيات داخل نادي الزمالك وظهر ذلك فى المباريات الأخيرة من المسابقات المحلية.

وقال أيضا: فريق الزمالك يمتلك قوام قوي مثل زيزو وشيكابالا ونادي وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح الذين يمرون بحالة جيدة في الفترة الأخيرة.



وزاد : أتمني فريق الزمالك يفوز بنتيجة ثلاثة أهداف امام الاتحاد المنستيري فى ضربة البداية لإرسال رسالة قوية الي فرق البطولة العربية بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة العربية من أجل تحقيق الفوز باعتباره القطب الثاني للكرة المصرية رفقة النادي الأهلي.

واختتم حديثه قائلا: الزمالك فريق كبير جدا ويمتلك قاعدة عريض من الجماهير واتمني لهم التوفيق في البطولة العربية.

المرتدات سلاح الزمالك



أكد محمد حليم المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود أن مباراة فريق الزمالك والاتحاد المنستيري هامة جدا ويتعين فوز الفارس الأبيض في ضربة البداية وقال :

مباراة الاتحاد المنستيري مهمة جدا لفريق الزمالك ويجب على الفارس الأبيض الحصول على الثلاث نقاط في ضربة البداية باعتبار الفوز سوف يمنح دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النصر والشباب السعودي.

وأضاف: التماسك الدفاعي لفريق الزمالك في مباراة الاتحاد المنستيري مهم جدا لتفادي تلقي أهداف مثلما حدث في المباريات الأخيرة من المسابقات المحلية

واستطرد: يجب ان يتحلي فريق الزمالك امام الاتحاد المنستيري بالصلابة الدفاعية وعدم تلقي شباكه أية أهداف.

وتابع: تحركات سيف الدين الجزيري وتسديدات أحمد سيد زيزو في الهجمات المرتدة يجب استغلالها بشكل جيد من اجل خطف أهداف امام الاتحاد المنستيري.



وأكمل: يجب على فريق الزمالك الاعتماد على اغلاق المساحات في الخطوط الخلفية بالتزامن مع الهجمات المرتدة وإجادتها.

واختتم حديثه قائلا: فريق الزمالك عاني خلال الآونة الأخيرة من ضعف في مركز حراسة المرمي ويجب على الجهاز الفني ومدرب الحراس تهيئة الحارس الأساسي الذي سوف يبدأ به مباراة الاتحاد المنستيري .

