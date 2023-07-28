حسن المستكاوي يوجه رسالة لـ الزمالك قبل مباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رسالة إلي لاعبي نادي الزمالك قبل مباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حسن المستكاوي: “الزمالك يلعب اليوم اولي مبارياته امام اتحاد المانستير في البطولة العربية . وسيجد الفريق دعما من الجالية المصرية في السعودية بالتأكيد ولاشك أن المنافسات ستكون قوية في المجموعة خاصة مع الشباب والنصر دون اغفال قدرات الفريق التونسي كل التوفيق لممثل الكرة المصرية في البطولة”.



وتابع المستكاوي: “‏اقيمت أمس ٤ مباريات . مباراة إتحاد جدة والترجي أفضل مباراة والاتحاد أفضل الفرق وبنزيمة صنع هدفا وسجل هدفا الفريق يضم كتيبة من النجوم الاجانب شارك طارق حامد في المباراة كاملة وكان دوره مؤثرا في وسط الملعب نال ثقة البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق و بعض الفرق التي لعبت أمس عانت من توقيت البطولة ومنها الشرطة العراقي رغم فوزه علي الصفاقسي”.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الزمالك اليوم الجمعة، أمام الاتحاد المنستيري التونسي في بطولة كأس الملك سلمان في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية “كأس الملك سلمان” اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الزمالك والاتحاد المنستيري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.