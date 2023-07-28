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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1280 حالة في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،  ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

  
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس 26 و27 يوليو الجاري"بقرية منهرو مركز اهناسيا،في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1287مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 17،معمل طفيليات 29،حالات الأشعة 11،استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 25 حالة.  

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وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لــ 100 مواطناً ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من  فيروس كورونا المستجد،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  100 مواطن

فيما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

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