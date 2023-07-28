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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع مركز حضانات لعدم توافر الاشتراطات الصحية ببني سويف

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن تبنى  المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي  وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم ،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة  بمركز الواسطي، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

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حيث تم ضبط مركز للحضانات و به غرف إقامة للأطفال و مجمع عيادات خاصة بداخل المركز والذي يدار بدون ترخيص ، وقد تم تشميع المركز وعمل محضر إثبات حالة بعدما تبين عدم مطابقة المركز للاشتراطات الصحية المطلوبة ، وإحالة المحضر لجهة التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

 

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