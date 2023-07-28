بفستان ملفت.. أحدث إطلالة لغادة عبد الرازق في زفاف ابن شقيقتها

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا عفوية لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق من حفل زفاف ابن شقيقتها بإيطاليا ، بفستان أنيق وملفت باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “تلت التلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

وشارك في بطولته أحمد مجدي، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

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