مهرجان جرش.. تفاعل كبير مع الإبداعات الشعبية المصرية لفرق قصور الثقافة

ضمن برنامج المشاركة المصرية بمهرجان "جرش للثقافة والفنون" بالأردن، والمقدمة برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، رئيس الوفد المصري ضيف شرف الدورة 37، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الخميس، أولى مشاركاتها في المهرجان عبر فقرات شعبية راقصة لفرقها الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

وقدمت الهيئة أوبريت "إبداعات شعبية"، بمسرح الساحة الرئيسية، والذي يعرض فنون مصر الشعبية الراقصة في إطار استعراضي يعبر عن كل محافظة وهويتها وأسلوبها في تقديم فنها الغنائي الاستعراضي.

الأوبريت تضمن ألوانا من الفن الصعيدي والشرقاوي والإسكندراني والغربي المطروحي والبورسعيدي والنوبي الأسواني بالإضافة لاستعراض التنورة، وشاركت به فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهي الحرية إسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسوان، بإشراف وحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

"إبداعات شعبية" ألحان وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج الفنان هشام عطوة، ويقدم على مدار ثلاثة أيام، حيث تستمر العروض الفنية لفرق الهيئة بمسرح الصوت والضوء اليوم الجمعة وغدا السبت.



وتشارك مصر ضيف شرف الدورة 37 من المهرجان، الذي أطلقت فعالياته أمس الأول ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ببرنامج فعاليات حافل لهيئات وقطاعات وزارة الثقافة يعبر عن الثقافة والحضارة المصرية، وتضم فعاليات البرنامج الفني نخبة من نجوم مصر منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعددا من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية.