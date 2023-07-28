عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان جرش.. تفاعل كبير مع الإبداعات الشعبية المصرية لفرق قصور الثقافة

مهرجان جرش
مهرجان جرش

ضمن برنامج المشاركة المصرية بمهرجان "جرش للثقافة والفنون" بالأردن، والمقدمة برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، رئيس الوفد المصري ضيف شرف الدورة 37، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الخميس، أولى مشاركاتها في المهرجان عبر فقرات شعبية راقصة لفرقها الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

وقدمت الهيئة أوبريت "إبداعات شعبية"، بمسرح الساحة الرئيسية، والذي يعرض فنون مصر الشعبية الراقصة في إطار استعراضي يعبر عن كل محافظة وهويتها وأسلوبها في تقديم فنها الغنائي الاستعراضي.

الأوبريت تضمن ألوانا من الفن الصعيدي والشرقاوي والإسكندراني والغربي المطروحي والبورسعيدي والنوبي الأسواني بالإضافة لاستعراض التنورة، وشاركت به فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهي الحرية إسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسوان، بإشراف وحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

"إبداعات شعبية" ألحان وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج الفنان هشام عطوة، ويقدم على مدار ثلاثة أيام، حيث تستمر العروض الفنية لفرق الهيئة بمسرح الصوت والضوء اليوم الجمعة وغدا السبت. 

وتشارك مصر ضيف شرف الدورة 37 من المهرجان، الذي أطلقت فعالياته أمس الأول ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ببرنامج فعاليات حافل لهيئات وقطاعات وزارة الثقافة يعبر عن الثقافة والحضارة المصرية، وتضم فعاليات البرنامج الفني نخبة من نجوم مصر منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعددا من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية.

المشاركة المصرية مهرجان جرش للثقافة والفنون الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة أوبريت إبداعات شعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: اقترب للناس حسابهم.. سيوقظ النائم منهم الموت وسكرته

أرقام قياسية.. Travel off Path يبرز أسباب جذب السائحين لزيارة المقصد المصري

طبيب منتخب مصر يوضح شروط لعب المباريات قبل الغروب | خاص

تسبب السرطان وتؤدي للوفاة | كيف تواجه مصر القبة الحرارية ؟

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا.. أبرز الكليات في تنسيق الجامعات

بلومبرج: ارتفاع أسعار البنزين حول العالم ينذر بموجة تضخم جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

فيديو

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ