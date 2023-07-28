النشرة الدينية.. عملين للفوز بفضل عاشوراء.. حكم نفقة المرأة على زوجه

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم الكثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.
ذكرى استشهاد الإمام الحسين .. ماذا قال الحبيب محمد عن سبطه؟
خالد الجندي يلقي خطبة الجمعة من الجيزة ..ويؤكد: لفظ الرحمة ذكر في 200 موضع بالقرآن .. والله تعالى أرسل سيدنا النبي لنشرها بين الناس| فيديو
خطيب المسجد الحرام يوصي بعملين للفوز بفضل عاشوراء
حق الكد والسعاية في الإسلام.. كيف يضمنه الشرع وما هي ضوابطه؟
فضل يوم عاشوراء ولماذا صامه النبي؟ اعرف قصته وعلاقته بالديانات السماوية