عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. عملين للفوز بفضل عاشوراء.. حكم نفقة المرأة على زوجه

يوم عاشوراء
يوم عاشوراء

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تهم الكثير من المسلمين، نرصد أبرز هذه الأخبار والفتاوى في النشرة الدينية.

ذكرى استشهاد الإمام الحسين .. ماذا قال الحبيب محمد عن سبطه؟

 

خالد الجندي يلقي خطبة الجمعة من الجيزة ..ويؤكد: لفظ الرحمة ذكر في 200 موضع بالقرآن .. والله تعالى أرسل سيدنا النبي لنشرها بين الناس| فيديو

 

خطيب المسجد الحرام يوصي بعملين للفوز بفضل عاشوراء

 

حق الكد والسعاية في الإسلام.. كيف يضمنه الشرع وما هي ضوابطه؟

 

فضل يوم عاشوراء ولماذا صامه النبي؟ اعرف قصته وعلاقته بالديانات السماوية

 

ما حكم نفقة المرأة على زوجها وإن كانت عاملة؟.. الإفتاء تجيب

النشرة الدينية الإمام الحسين ذكرى استشهاد الإمام الحسين خطبة الجمعة فضل عاشوراء حق الكد والسعاية في الإسلام فضل يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

ذكرى استشهاد الإمام الحسين .. ماذا قال الحبيب محمد عن سبطه؟

الجمعة الثانية من محرم|خالد الجندي: رحمة الإسلام تشمل كافة خلق الله

الجمعة الثانية من محرم| خالد الجندي: الرحمة في القرآن وردت بـ 200 موضع

بث مباشر.. صلاة الجمعة الثانية بشهر المحرم من الحرمين الشريفين

وزير الأوقاف: التصرفات الهوجاء تجاه الأقصى والمصحف معول لهدم الحوار بين الأديان

ما حكم نفقة المرأة على زوجها وإن كانت عاملة؟.. الإفتاء تجيب

دعاء يوم عاشوراء للرزق وفك الكرب.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة

فرحة أوائل الثانوية الأزهرية| ابنة الهدهد: بكيت ومكنتش متوقعة أوصل لكدا.. والخامس مكرر: فضل الله كان يحاوطني

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: اقترب للناس حسابهم.. سيوقظ النائم منهم الموت وسكرته

أرقام قياسية.. Travel off Path يبرز أسباب جذب السائحين لزيارة المقصد المصري

طبيب منتخب مصر يوضح شروط لعب المباريات قبل الغروب | خاص

تسبب السرطان وتؤدي للوفاة | كيف تواجه مصر القبة الحرارية ؟

أخبار التعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا.. أبرز الكليات في تنسيق الجامعات

بلومبرج: ارتفاع أسعار البنزين حول العالم ينذر بموجة تضخم جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

احترسي.. أخطاء لا تفعليها مع طفلك عند ارتفاع درجات الحرارة

بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

فيديو

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

650 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب وصعود الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟.. فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ