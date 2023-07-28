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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة قتل بشعة بحق رجل أمني عراقي .. والجاني مفاجأة

ارشيفي
ارشيفي


شهدت العاصمة العراقية بغداد، جريمة مروعة تمثلت بمقتل منتسب أمني، من قبل زوجته وعشيقها بطريقة "بشعة جدا"، ومن ثم رميه بأطراف العاصمة.

ونقلت السومرية عن خال الضحية مزهر العبيدي،  إن ولدهم "فُقد حوالي يوم ونصف، وجاءنا بعدها تبليغ بأنه مقتول ومرمي في منطقة نائية في البريزات بأطراف العاصمة بغداد".

وتابع "القتل تم بطريقة بشعة جداً، وعشنا مأساة طويلة لمدة 45 يوماً، لغاية التعرف على المجرمين، المتمثلين بعشيق وعشيقته".

ونوه خال الضحية إلى، أن "ابن اخته، منتسب أمني بالفرقة الخاصة، ولديه أربعة أطفال، ولا ذنب له ولا لأطفاله من كل ما جرى".
 

ولفت الى، أن "زوجة الضحية وعشيقها نفذا عملية القتل بحق أبن أختي"، مبينا أن "زوجة الضحية لديها علاقة مع عشيق من أحد اقاربها والتي تطورت معه بعد مجيئه الى عزاء والد الضحية قبل حوالي 5 أشهر، بمنطقة الفحامة شمالي العاصمة".

وتابع، أن "الزوجة وعشيقها وضعا الأطفال في غرفة، ومن ثم وضعا حبوب منومة للضحية وبعدها نقله في السيارة الى منطقة نائية، وضربه أشد أنواع الضرب على رأسه لحين وفاته".
 

من جهتها، طالبت والدة الضحية محمد في حديث لـ السومرية، بـ"أخذ حق ابنها واعدام المجرمين المتسببين بقتل ولدها".

وقالت أن "ابنها لديه أربعة أطفال، فتاتين بعمر 15 عاماً، و13 عاماً، وأولاد صغار"، مشيرة الى أنهم "لم يقصروا بحق الزوجة وتفاجأوا مما عملته".
 

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