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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التهم الواجهة| وإجلاء المحبوسين .. تفاصيل حريق قسم أول الشيخ زايد |صور

صدى البلد

تجري النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق بقسم شرطة أول الشيخ زايد حيث انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لاجراء المعاينة وحصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من ديوان قسم شرطة أول الشيخ زايد.

 

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء من أقرب نقطة تابعة لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن.

وكشف مصدر إن الحريق اندلع داخل إحدى غرف الحجز، والسبب ماس كهربائي بسبب التكييفات، وتم إخلاء عنابر الحجز من السجناء حرصًا على حياتهم، واشتعلت النيران بواجهة القسم من الخارج لتلتهم جزء منها. 

انتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة التصويرية وحصر التلفيات وتبين من التحقيقات الأولية حدوث ماس كهربائي في التكييفات ويتولى المعمل الجنائي تحديد السبب النهائي للحريق ونقطة بدايته ونهايته. 

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