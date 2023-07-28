السوشيال ميديا .. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي .. وظهور خاص لأبناء عمرو دياب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

خطفه من الزمالك.. تعليق ناري من الغندور على رحيل القندوسي من الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور، علي أنباء رحيل اللاعب أحمد القندوسي عن النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “خش علي المواقع و اليوتيوب من شهور هتلاقي الأهلي يخطف القندوسي من الزمالك و دلوقتي باي باي قندوسي و باي باي ٢ مليون دولار براتب اللاعب و طلع اعارة ايه العين و الشغل الجامد ده”.

وسط الورود.. نيللي كريم تتألق بالأبيض في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم مرتدية إطلالة باللون الأبيض، واقفة وسط الطبيعة والورود، وعلقت كاتبة: “راحة البال”.

صور عفوية.. أبناء عمرو دياب يستمتعون بوقتهم في ظهور جديد

نشرت جنا دياب، ابنه الهضبة عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب برفقه إخوتها كنزي عمرو دياب وعبدالله عمرو دياب، وهم يستمتعون بوقتهم في صور عفوية.