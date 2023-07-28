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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصومالي يدمر قافلة سيارات لحركة الشباب وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

تمكن الجيش الصومالي اليوم الجمعة من تدمير قافلة سيارات لحركة الشباب الإرهابية، في مدينة جلجدود وسط البلاد.

ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" نقلا عن وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، قوله إن الجيش الصومالي قام بحملة ضد حركة الشباب، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الحركة الإرهابية.

وأضافت "صونا" أن الجيش دمر قافلة لحركة الشباب مكونة من سبع سيارات تحمل عناصر إرهابية إلى جانب قصف قاعدتهم في منطقة جلجدود، وسقط عدد كبير من الضحايا في صفوف المجموعة.

وكان الجيش الصومالي شن حملة عسكرية الثلاثاء الماضي أسفرت عن مقتل  25 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، من بينهم قادة أجانب وجرح آخرين بعد تنفيذ عملية غرب منطقة واجد في منطقة باكول.

الجيش الصومالي حركة الشباب الإرهابية وزير الدفاع الصومالي

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