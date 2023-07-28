إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقية لإنشاء مركز مشترك للبحوث البيولوجية

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الجمعة أن روسيا وإثيوبيا وقعا، اليوم الجمعة اتفاقية تمكن البلدين من إنشاء مركز أبحاث بيولوجية.



ووقع وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي بيليت مولا، ووزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف الاتفاقية اليوم، على هامش القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج، وتختتم أعمالها اليوم.



وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الباحثين الروس يجرون أبحاثًا بيولوجية ذات صلة على مدى السنوات الـ35 الماضية في إثيوبيا.



وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي، إن هذه الاتفاقية ستساعد في توسيع نطاق تلك الأبحاث وجعلها مؤسسية لتمكين إثيوبيا من جني الفوائد التي تستحقها من القطاع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعمل المركز على تعزيز نقل المعرفة والتقنيات في القطاع عندما يبدأ تشغيله.

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في مدينة سانت بطرسبرج، وتختتم أعمالها اليوم الجمعة 28 يوليو، وشارك فيها عدد من القادة الأفارقة على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

يذكر أن القمة الأفريقية الروسية الأولى عقدت في عام 2019 بمدينة سوتشي الروسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مصر تترأس حينها الاتحاد الأفريقي.