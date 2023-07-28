رئيس مياه القناة استخراج جذور أشجار من شبكات 3 عمارات بمدينة المستقبل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، استخراج جذور أشجار من شبكات مدخل ثلاث عمارات سكنية بمدينة المستقبل والتي كانت تتسبب في ضعف المياه، لافتا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل علي مدار الساعة لاستقبال الشكاوى ومجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: تلقينا بلاغا من سكان عمارة رقم 117، و118، و78 بمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل عن ضعف مياه الشرب، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس صبحي العبد رئيس شبكات قطاع مياه الإسماعيلية، لمعرفة وتحديد أساب المشكلة والعمل علي حلها فورا، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير" البطاريات" المؤدي لتلك العمارات عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لمنازل المواطنين مرة أخرى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، الاستمرار في زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في فصل الصيف، مؤكداً علي استمرار حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم أصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها، إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بالقنطرة غرب قرية النصر، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمنطقة الرياح، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 600 مم بالتل الكبير، وإصلاح خط 400 مم بالقصاصين، وصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف بأبوصوير.