عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة استخراج جذور أشجار من شبكات 3 عمارات بمدينة المستقبل

خلال الجولة
خلال الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، استخراج جذور أشجار من شبكات مدخل ثلاث عمارات سكنية بمدينة المستقبل والتي كانت تتسبب في ضعف المياه، لافتا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل علي مدار الساعة لاستقبال الشكاوى ومجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ، في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

 

 

السيرة الذاتية للواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: تلقينا بلاغا من سكان عمارة رقم 117، و118، و78 بمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل عن ضعف مياه الشرب، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس صبحي العبد رئيس شبكات قطاع مياه الإسماعيلية، لمعرفة وتحديد أساب المشكلة والعمل علي حلها فورا، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير" البطاريات" المؤدي لتلك العمارات عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لمنازل المواطنين مرة أخرى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، الاستمرار في زيادة ضخ وضغط كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه في فصل الصيف، مؤكداً علي استمرار حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه شدد على جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم أصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها، إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بالقنطرة غرب قرية النصر، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمنطقة الرياح، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 600 مم بالتل الكبير، وإصلاح خط 400 مم بالقصاصين، وصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف بأبوصوير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ