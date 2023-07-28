مستويات خطيرة .. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن السودان

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأزمة الصحية في السودان وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

وقالت المنظمة في بيان لها :" إنه في الفترة بين 15 أبريل و 24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية، مما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين".



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد: “إن حجم الأزمة الصحية هائل ونحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة”.

وأضاف عابد أنه على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن واسع ويزيد من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحث على زيادة دعم المانحين كي نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب.