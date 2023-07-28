خططوا لعمليات تفجيرية.. باكستان تعلن اعتقال 10 إرهابيين

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، عن نجاح قواتها في اعتقال عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها في مدن إقليم البنجاب الشرقي.



وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة ، أن قوة مكافحة الإرهاب نفذت عشرات العمليات الأمنية بناءً على معلومات استخباراتية.

بالإضافة إلى أنها تمكنت من اعتقال عشرة أشخاص ينتمون إلى منظمات إرهابية .



وأضاف البيان أن :"الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أهداف حساسة ، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وخرائط لأضرحة دينية".

