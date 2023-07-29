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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فنان منياوي يشعل السوشيال ميديا بتمثال للبابا شنودة.. شاهد

مشيل حنا ينحت تمثال
مشيل حنا ينحت تمثال للبابا شنودة

فنان بدرجة موهوب لم يلتحق بكليه ولكنه استطاع ان يتقن فن النحت بمهارة كبيرة وقام بنحت العديد من تماثيل المشاهير منهم تمثال البابا شنودة وتمثال السيدة مريم وتمثال اخر للفنان نجيب الريحاني والذي لاقت اعماله إعجاب الجميع.

يقول ميشيل حنا ابن قرية البرشا بملوي جنوب المنيا وصاحب تمثال البابا شنودة الذي لاقي إعجاب العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا عبر نشر صورة التمثال المنحوت  أن تمثال البابا شنودة حالياً موجود داخل إحدى كنائس محافظة حلوان.

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وأضاف أنا لم التحق بكلية الفنون الجميلة ولم ادرس النحت ولكني أنا من خريجي التعليم الفني حاصل على «دبلوم».

وأوضح أن تمثال البابا شنودة كان له أثر طيب بالنسبة لي وفي نفس الوقت كان صعب للغايه لان البابا شنودة ذات قيمة وقامة كبيرة، فلن يسمح لك أحد بارتكاب أي خطأ في نحت تمثاله.


وأشار ميشيل حنا إلى أن التمثال يبلغ طوله 175 سمر بعد الانتهاء من نحت التمثال تم إرساله إلى إحدى الكنائس الكائنة بمحافظة حلوان لافتاً إنه لم يتخيل رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإنتهاء من التمثال.


وأضاف ميشيل حنا كنت خايف جدا أحسن يطلع التمثال بالشكل الذي لا يليق بقداس البابا شنودة حاولت جاهداً أن يكن التمثال مشابه للواقع.
 

وأوضح أن سبق وأن نحت تمثال للسيدة مريم العذراء واخر للفنان نجيب الريحاني 
 

ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
ميشيل حنا مع اعماله
البابا شنوده التمثال المنحوت التواصل الاجتماعي الريحاني السيدة مريم لفنون الجميلة مواقع السوشيال ميديا

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