ما هو رأي شعب النيجر في الانقلاب العسكري ؟

شهدت النيجر أمس الأول انقلاب عسكري، حيث عزل قائد الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، وأعلن اليوم الجمعة أنه سيترأس المجلس العسكري في البلاد.



ونددت عدد من الدول والمنظمات الدولية بالانقلاب في النيجر، فيما طالب بضرورة الإفراج عن الرئيس بازوم وترك الجيش للسلطة، في الوقت الذي استمر جزء كبير من سكان نيامي في ممارسة أعمالهم المعتادة بينما تجمع نحو ألف شخص مناصرا للانقلاب رافعين أعلام روسيا في العاصمة نيامي.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" آراء بعض المتظاهرين في النيجر حول الانقلاب الذي جرى قبل يومين، وقال طالب يدعى الحسن الحسيني، طالب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما "هنا نريد نفس الشيء كما في مالي، في بوركينا فاسو".



وأوضحت "أ ف ب" أن بعض من سكان النيجر بدا أن الأمر لا يعنيهم في شئ وتابعوا أعمالهم المعتادة، في الوقت الذي بدأت تنتشر فيه الأعلام الروسية واللافتات التي تحمل شعارات مناوئة لفرنسا مثل "تسقط فرنسا" وانتشرت بين أيدي المتظاهرين .

وقالت الوكالة الفرنسية، أن فضائح الفساد والإثراء غير المشروع في النيجر تعددت في السنوات الأخيرة، وأثارت شعورا بالضجر من طبقة سياسية تعتبر متحيزة، وقال مواطن نيجري يدعى مصطفى موسى إنه "منذ 2011 مع وصول محمود يوسفو، سلف محمد بازوم، من نفس الحزب السياسي إلى السلطة، أفرغوا خزائن الدولة، واستولوا على السلطة من الشعب".

فيما أثار مواطن آخر يدعى زكاري هارونا الحديث عن المظالم التي كان يرتكبها الأمن، حيث كانت حدود النيجر مسرحا للنزاع بين تنظيم داعش الإرهابي في الغرب، وتنظيم القاعدة في الجنوب الغربي، وتنظيم بوكو حرام في الجنوب الشرقي، إلى جانب قطاع الطرق في الشمال.

ويقول "أنا من تيلابيري"، أنه بالقرب من مالي وبوركينا فاسو، "هناك قرى تدفع الضرائب لداعش للبقاء في سلام، هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنه، إنه غير ممكن، والجيش سوف يقوم بالمهمة من الآن فصاعدا" مضيفا: "اليوم هو يوم فرح! لكن من فضلكم، نطلب من فرنسا عدم التدخل في شؤوننا، وتركنا وشأننا، قبل أن يهتف العديد من الشباب من حوله في قلبه "روسيا! روسيا!".



وزعم المتظاهرين أنهم أتوا بشكل عفوي، دون استئناف أو تمويل من أي شخص، ووهو تكرار لسيناريو المظاهرات الأولى في مالي وبوركينا فاسو، التي شهدت أربعة انقلابات في العامين الماضيين، ففي واجادوغو في سبتمبر، ظهرت أحدث الخطب الفرنسية الروسية وجها لوجه في الخطب الموالية للمجلس العسكري وعدد كبير من الأعلام الروسية في اليوم التالي للاستيلاء على السلطة.

وقال إبراهيم عبد الله أحمد التجاني ، طالب علم النفس بجامعة نيامي، "الحمد لله الوضع هادئ رغم الإطاحة بنظام وهو أمر نادر، فنحن نشكر الله"، وبشكل عام نأمل في مستقبل أفضل والشباب اليوم فرح بالتأكيد، ولكن ما نأمله هو أن يتمكن هذا المجلس العسكري من تحقيق العدالة الاجتماعية لنا، وأن يشعر جميع النيجيريين بأنهم ممثلون ومتساوون أمام القانون".