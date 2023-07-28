"لن يوقفني أحد".. بيان عاجل من ترامب بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية التي يتم التحقيق فيها حتى الآن.

و قال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية في مقابلة إذاعية ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق.. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".



وأضاف ترامب "حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني.. هؤلاء الناس مرضى.. ما يفعلونه مروع للغاية".

وأوضح ترامب أن رؤساء سابقين من بينهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش، قاموا "بأخذ وثائق"، مشيرا إلى أن أسلافه أقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها، مضيفا : "لم يمر أحد بهذا.. هذا جنون".

وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو في إطار هذا الملف، لكن في وثيقة قضائيّة نشرت الخميس، يتّهم المدعون الفدراليون الرئيس السابق بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.