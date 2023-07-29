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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2023

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 750 جنيه من أعلى مستوياته عند 2900 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-7-2023 مستوى 2155 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 29-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,145 شراء 2,155

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 1,839 شراء 1,847

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,451 شراء 2,463

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 17,160 شراء 17,240

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,451 شراء 2,463
عيار 22بيع 2,247 شراء 2,258
عيار 21بيع 2,145 شراء 2,155
عيار 18بيع 1,839 شراء 1,847
عيار 14بيع 1,430 شراء 1,437
عيار 12بيع 1,226 شراء 1,231
الاونصةبيع 76,239 شراء 76,595
الجنيه الذهببيع 17,160 شراء 17,240
الكيلوبيع 2,451,429 شراء 2,462,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع  مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبًا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتًا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر أيلول بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.04 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1264.64 دولار.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب محليا  بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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