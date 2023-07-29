منتدى الشراكة الروسية الإفريقية: تجمعنا علاقات متميزة مع مصر في المجال التجاري

قال أوليج أوزيروف رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، إننا تجمعنا علاقات متميزة مع مصر في المجال التجاري.



وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،: "التعاون مع أفريقيا يساهم في الحفاظ على سيادة روسيا"، مشيرا: "لا توازن في حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا".

وتابع أوليج أوزيروف رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية،: "العقوبات خارج الإطار الأممي لن تؤدي إلى نتائج إيجابية"، موضحا: "العقوبات الغربية تؤثر بالسلب على النظام الدولاري".

وأشار أوليج أوزيروف رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية،: "نسعى لفتح سفارات في كل دول أفريقيا.. والهدف من القمة الروسية الأفريقية هو توطيد سيادة دول أفريقيا".

