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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8.6 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 8.6 مليار جنيه وكمية التداول 2.886 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار وكمية تداول 2.544 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 96.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.91%.

وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب 7.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر عند مستوى 1.179.5 تريليون جنيه، مقابل 1.180.8 تريليون جنيه.

وأغلق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مثيدة بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46% مغلقا الفترة عند 3516 نقطة، كما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.21% مغلقا الفترة عند 2875 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضا بنحو 2.08% مغلقا عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.29% مغلقا الفترة عند 5171 نقطة.

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