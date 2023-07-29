نادي سوهاج يضع اللمسات النهائية قبل انطلاق فترة الإعداد

عقد الجهاز الفني لنادي سوهاج بقيادة الكابتن مصطفي الحكيم اجتماعا قبل انطلاق فترة الإعداد بحضور الدكتور محمد حسنى عضو لجنة الكرة المشرفة على الفريق الأول والتي تضم الحاج أحمد جابر ابو الوفا الي جانب الدكتور محمد حسنى

وشهد الاجتماع وضع خطة الموسم وفترة الاعداد ومراجعة قائمة الفريق وخريطة التعاقدات.

وأكد الدكتور محمد حسنى أن مكانة نادى سوهاج العريقة تدفعنا بكل قوة للتعاقد مع لاعبين مميزين لتدعيم الفريق مؤكدا أن هناك صفقات سوبر جاري الانتهاء منها ويرفض النادى الإعلان عنها قبل إعلان القائمة الأولى للأندية.

ووجه حسنى نداء الى جماهير سوهاج الوفية بالمساندة من أجل عودة النادى الملكي لسابق عهدة كأحد اكبر الأندية في صعيد مصر

مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن مصطفي الحكيم ولجنة الكرة بالنادي لن يبخلا بقطرة عرق من أجل اسعاد الجماهير السوهاجية