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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أين يقغ أكثر مكان مشمس في الأرض؟.. متوسط درجة الحرارة 39 درجة

أكثر مكان مشمس على
أكثر مكان مشمس على وجه الأرض

يبحث الكثير من الناس عن الأماكن التي قد تتميز بشمس ساطعة وذلك في معظم أيام السنة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فعليك بزيارة منطقة فى تشيلي، فهي الوجهة الأفضل .

تعد صحراء أتاكاما في شمال تشيلي هي  أكثر مكان مشمس وذلك على وجه الأرض فقد يقع بها نفس القدر من الأشعة فوق البنفسجية (UV) الموجودة في كوكب الزهرة وذلك لأن العلماء قد كشفوا أن الصحراء القريبة من جبال الأنديز بتشيلي هي رسميًا من أكثر الأماكن المشمسة وذلك على وجه الأرض.


وفقا لصحيفة الديلي ميل كشف تحليل أجرته جامعة سانتياجو أن  صحراء أتاكاما في شمال تشيلي أكثر بقعة مشمسة على الأرض وقد تقل الأمطار بها فهي ليس مكانًا رائعًا لأخذ حمام شمسي، وغالبًا ما يكون متوسط درجات الحرارة أعلى بقليل من 39.2 درجة 

 

مكان مشمس شمس ساطعه جامعة سانتياجو صحراء أتاكاما تشيلي

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