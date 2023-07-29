حسام زين يعلن رحيله عن الإنتاج الحربي

أعلن حسام زين لاعب فريق الإنتاج الحربي رحيله عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه اكتسب العديد من الخبرات طوال العامين الذي قضاها داخل أسوار النادى .



وكتب حسام زين عبر صفحته الشخصية فيس بوك:

"أولا : كل الشكر والتقدير والإحترام لنادي الإنتاج الحربي الذي تشرفت بالتواجد ف صفوفه لمدة موسمين

ثانيا : نهاية عقدي مع نادي الإنتاج الحربي وكل التوفيق لهذا النادي الكبير ف المرحلة المقبلة والعوده لمكانته الطبيعية ف الدوري الممتاز إن شاء الله

ثالثا : شكرا خاص لجميع أفراد منظومة نادي الإنتاج الحربي من مجلس إدارة وجهاز فني وطبي وإداري ولاعبين وعمال مهمات والذي تشرفت بالتعامل معهم جميعا .