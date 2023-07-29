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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان .. اليوم

وائل كفورى
وائل كفورى

يحيى الفنان وائل كفوري حفلا غنائيا اليوم في بيروت وذلك ضمن الحفلات الغنائية، التي تقام هناك في الفترة الأخيرة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة. 

ويشدو وائل كفوري بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف. 

من ناحية أخرى يحيي الفنان اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن وذلك يوم السبت 5 أغسطس المقبل على المسرح الجنوبي.

وائل كفوري

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

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النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة  بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس. 

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم  قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

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