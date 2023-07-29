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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحلل الفقاعي وقرح الفراش.. ابتكار طبي مصري لعلاج شيخوخة الجلد بالطاقة الذرية

صدى البلد

استضاف المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية في دورته الـ 25  الذي عقد بسنغافورة في منتصف شهر  يوليو  الدكتورة نشوة كمال رضوان  أستاذ مساعد الامراض الجلدية  ورئيس مشروع إنتاج الانسجة الامنيتية  بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية و قامت بعرض نتائج أعمال الفريق البحثي بالمركز لأحدث ابتكارات هيئة الطاقة الذرية في إنتاج منتج جديد لعلاج الأمراض الجلدية المستعصية مثل تحلل الجلد الفقاعي وقرح الفراش باستخدام النسيج الأمنيوسي المعالج . 

وقامت بإلقاء محاضرة اخرى عن أحدث أبحاثها عن إنتاج واستخدام الجل الأمنيوتي المعالج  لعلاج البشرة وشيخوخة الجلد الناتجة عن تأثير أشعة الشمس الحارقة خاصة في البلاد الحارة مثل مصر.

المؤتمر يعد أكبر المؤتمرات العالمية في مجال أبحاث الأمراض الجلدية وهو يعقد كل أربعة سنوات ويناقش أحدث الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية على مستوى العالم خاصة العلاجات البيولوجية وقد تم القاء  حوالي 500 بحث في المؤتمر.

وأوضحت الدكتورة  نشوة رضوان رئيس الفريق البحثي بعد عودتها للقاهرة  أن هذا الابتكار العلمي يشمل استخدام النسیج الامنیوسي الأدمي (المشيمة الطبيعية بعد الولادة)  بهدف انتاج نسيج طبي يھدف الى علاج حالات الحروق والقرح الجلدیة المستعصیة وقرح الفراش، وهو ينتج على شكل ضمادة جراحیة سھلة الاستخدام ومعقمة وأن أحدث الابتكارات هو إنتاج الجل الأمنيوتي المعالج لتحسين لعلاج البشرة وشيخوخة الجلد الناتجة عن تأثير أشعة الشمس وهما من الابتكارات التي لاقت أهتماماً كبيراً عالمياً بالمؤتمر.

وقال الدكتورة  سحر إسماعيل رئيسة المركز القومي لتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية بأنه قد تم تم البدء في الانتاج التجريبي للمشروع، وتم الحصول على موافقة هيئة الدواء المصریة بالتراخیص بإنشاء المصنع وجاري إتخاذ إجراءات إنشاء أول وحدة تصنيع داخل المركز لإنتاج المنتج على مستوى تجاري وسيتم اتخاذ إجراءات تسجیل المنتج بمجرد إنتاجه واختباره تمهيداً لطرحه تجارياً بالأسواق.


وأكد  الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هيئة الطاقة الذرية   على أهمية توجيه الأبحاث إلى خدمة المجتمع وحل مشاكله باستخدام التقنيات النووية. وهذه الأبحاث التطبيقية لانتاج نسيج طبي لعلاج الأمراض الجلدية وشيخوخة الجلد هي أكبر مثال على ذلك.


وأضاف الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن استراتيجية الهيئة في الوقت الحالي تركز على توجيه ودعم الباحثين لعمل الأبحاث التطبيقية في شتى المجالات التي تخدم المجتمع ومنها المجال الطبي والصناعي والزراعي وغيرها.

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