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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المسيرات سلاح الحرب الأساسي بين روسيا وأوكرانيا

مسيرة
مسيرة

زادت أوكرانيا من نشاط هجومها المضاد مستهدفة جنوب روسيا بالصواريخ، علاوة على تكثيف هجومها البري في الجنوب، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

تريد أوكرانيا تحقيق تقدم، عبر اختراق الدفاعات الروسية الحصينة.

لكن تحركات أوكرانيا واجهتها موسكو بتكثيف إرسال المسيرات وتطويرها لضمان التفوق الجوي ووقف إي تقدم أوكراني.

قال خبراء، أنه في ضوء تكثيف المعارك، يظهر أن السلاح الفعال والأرخص في القتال، هو المسيرات

ويقول الخبراء، أن الحرب الروسية الأوكرانية، تعد من أكثر الحروب التي شهدت استخداما كبيرا للطائرات من غير طيار.

تخسر أوكرانيا في هجماتها نحو 10 آلاف مسيرة شهريًا، بما في ذلك مسيرات المراقبة والمسيرات الانتحارية.

ورغم ذلك، أثبتت المسيرات فاعليه كبيرة في معظم المعارك والهجمات التي شنتها روسيا في أوكرانيا.


وبحسب الخبراء، فخطة موسكو ، تتخلص فيما يخص الجنوب بالأخص التلال بجانب نهر دنيبر والغابات أيضًا، هي استخدام المسيرات، خاصة المسيرات الصغيرة جدًا أو الميكروية، من أجل السيطرة على مناطق استراتيجية في المعركة ضد أوكرانيا،


وترصد  كييف ما يقرب من 550 مليون دولار للإنفاق على المسيرات خلال العام الجاري فقط، حيث تم الإعلان عن توقيع 16 صفقة توريد مع الشركات المصنعة الأوكرانية.
 

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