40 % من السكان بلا إنترنت.. ماذا يحدث في كولومبيا؟

أفاد تقرير رسمي في كولومبيا أن 40.5 % من سكان البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، غير متصلين بخدمة الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة "El Colombiano" الكولومبية.

وقال التقرير الصادر عن دائرة الإحصاء الوطنية ونشرته الصحيفة، إن "59.5 % من المنازل في البلاد متصلة بالإنترنت، حيث جاءت النسبة بـ 67.5 % للعواصم والمراكز المأهولة بالسكان، و32.2 % في المناطق الريفية المتفرقة".

وهذا يعني أن 4 من كل 10 عائلات لا تزال غير متصلة بالإنترنت، كما أوضحت الصحيفة.

وعزا التقرير الحكومي أسباب عدم توافر خدمة الاتصالات إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 52.5 %، وعدم الاهتمام بامتلاكها 29.2 %، وعدم معرفة استخدامها 5.7 %.

وأفاد 12.1% من سكان المناطق الريفية أن تغطية خدمة الإنترنت لا تصلهم.

إلى ذلك، حذَّر مؤشر "Speed test" العالمي من أن كولومبيا لديها واحدة من أسوأ خدمات الهاتف المحمول، بمتوسط ​​سرعة تنزيل يبلغ 12.64 ميغابت في الثانية، بالمقارنة مع الإمارات العربية المتحدة، الأفضل في هذا الشأن، مع 181.79 ميغابت في الثانية.

وأضافت الصحيفة أن هدف الحكومة الحالية هو أن يرتفع مؤشر الأسر المتصلة بالإنترنت إلى 85 % بحلول عام 2026.