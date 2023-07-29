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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي يعقد اجتماعا أمنيا بعد وقوع انفجار في الأكاديمية العسكرية بمقديشيو

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت اجتماعا أمنيا طارئًا بشأن الهجوم الانتحاري الأخير الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو، بعد أيام من عودته من زيارة عمل لإيطاليا.

وأطلع المسئولين الأمنيين في الصومال، الرئيس شيخ محمود، خلال الاجتماع على الهجوم الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 جنديا وإصابة أكثر من 70 آخرين، وفقا لما أورده موقع "صومال جارديان".

وأصدر الرئيس الصومالي أوامره بإجراء تحقيق شامل وسريع فيما حدث، وكيف تمكن المهاجم من دخول المجمع شديد الحماية.

ووقع الهجوم يوم الاثنين الماضي، حيث تمكن انتحاري منفرد من التسلل إلى معسكر التدريب العسكري في منطقة جلال الصياد وفجر سترة ناسفة وسط مجموعة من العسكريين والمجندين من لواء 14 أكتوبر، الذين كانوا يصطفون بعد الإفطار.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وزعموا مصرع 73 جنديا وإصابة 124 آخرين، في المعسكر الذي يضم ما يقرب من 250 جنديا كانوا موجودين في الموقع.

وروى شهود عيان المشهد المروع لقناة كعب المحلية، مؤكدين وجود شاب دخل المخيم قبل لحظات من الانفجار الذي يصم الآذان في المنطقة، وبحسب ما ورد نُقل لواء 14 أكتوبر، المكون في الغالب من أفراد من عشيرة بيامال، من قاعدته في بلدة ماركا الواقعة في منطقة شابيلي السفلى، للخضوع لتدريب تنشيطي في مقديشو.

الرئيس الصومالي الأكاديمية العسكرية مقديشيو حسن شيخ محمود حركة الشباب الإرهابية

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