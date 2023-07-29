وكيل تعليم الغربية يباشر سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 / 2023 في يومها الأول، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 8917 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

كما صرح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 19 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.