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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما يفعله المتطرفون الألمان في أوكرانيا.. تقرير كاشف لوزارة الداخلية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قالت وزارة الداخلية الألمانية لصحيفة دي فيلت اليوم السبت إن عددا من المتطرفين من ألمانيا سافروا إلى منطقة الحرب منذ بدء التدخل الروسي الشامل بأوكرانيا.
وبحسب التقرير ، قالت الوزارة إن مسؤولي الأمن سجلوا رحيل 61 شخصا "على صلة بالتطرف أو بجرائم ذات دوافع سياسية". 
وقال التقرير إنه في حالة 39 شخصا، كانت هناك مؤشرات فعلية على أنهم غادروا البلاد "بنية المشاركة في الأعمال العدائية". 
وذكر  التقرير إن من بينهم 27 مؤيدًا لروسيا و 12 مواليًا لأوكرانيا، مع وجود متطرفين من اليمين واليسار.
وأضاف التقرير أنه في حالة الأغلبية الواضحة لهذه المجموعة ، فإن لدى السلطات معلومات ملموسة عن مشاركتها في الأعمال العدائية.
 

الأعمال العدائية الداخلية الالمانية المتطرفون التدخل الروسي

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