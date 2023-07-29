واشنطن تواصل اتصالاتها بموسكو بشأن الإستفزازات الروسية لها في سماء سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم السبت، إن الولايات المتحدة ستتواصل مع روسيا بشأن عمليات في المجال الجوي السوري، بما في ذلك في سياق الحوادث الأخيرة التي تعرضت لها طائرات أمريكية بدون طيار.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي عقب المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية، سنواصل المشاركة، باستخدام القنوات القائمة للتعبير عن قلقنا، وسنواصل إشراك القيادة العليا حسب الاقتضاء.

ولكن مرة أخرى، سنواصل العمل كما عملنا دائمًا في المجالات الجوية.

يوم الأربعاء ، قال العميد البحري أوليغ غورينوف ، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا ، إن طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرات 35 و Su-34 للقوات الروسية.

ووصف غورينوف ، تصرفات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأنها "استفزازية للغاية" ، لكنه أشار إلى أنه بفضل "الاحتراف العالي" للطيارين الروس ، تم منع وقوع تصادم محتمل. وقال مسؤولون روس إن حادثة مماثلة وقعت يوم الجمعة.