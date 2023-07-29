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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعمال سحر وشعوذة مدفونة مع الموتى | صدمة في مقابر الدلجمون بالغربية

اعمال سحر وشعوذه
اعمال سحر وشعوذه مدفونه

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب زيارتهم لمقابر ذويهم وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وكانت المفاجأة أن الأهالي عثروا على أعمال سحر وشعوذة مدفونة بجوار المقابر وأخرى معلقة بالٱشجار مما أثار حفيظتهم ودفعهم إلى الاستعانة بعمال الدفن لإبطال مفعولها حفاظا علي صالح حياة المستهدف إيذاؤهم.

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أهالي القرية يدشنون حملات أسبوعية للتنظيف المقابر مع كافة أعمال السحر بمشاركة عدد من المشايخ والقساوسة للتأمين أرواح وحياة مواطني القرية.

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