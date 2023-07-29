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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتفكيك الجماعات الاستيطانية المسلحة

وزارة الخارجرجية
وزارة الخارجرجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات وجرائم المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة ضد شعب فلسطين، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، كما حدث في عدة بلدات وقرى، وإحراق محاصيل زراعية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحلي بشجاعة وجرأة دولية متسقة مع مبادئ القانون الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال لتفكيك جماعات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الفعل الإسرائيلية.

وحذرت من إرهاب المستوطنين الذي دعمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة في عموم الضفة الغربية المحتلة، واتساع اعتداءاتهم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو، ويعلنون ذلك بوضوح، وذلك هو نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة المنظم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية وايتمار بن غفير وسموتريتش وأذرع الاحتلال و"الأبرتهايد" على قوائم الإرهاب.

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