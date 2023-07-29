وكيل موازنة البرلمان: الحاسب الآلى وأقسام الهندسة أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه بمناسبة اقتراب نتيجة الثانوية العامة 2023 فإننا سنجد أن هناك عددًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرية فى الوقت الحالى، مما يفتح مجالات كبيرة لتوفير فرص عمل.

وأشار "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من أهم هذه التخصصات المطلوبة سنجد مجال الحاسب الآلى والتخصصات المرتبطة بالاتصالات، بالإضافة إلى بعض أقسام كليات الهندسة وكليات التجارة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا سنجد أيضًا من التخصصات المطلوبة فى سوق العمل المصرى، الحاصلين على دراسات عليا بعد البكالوريوس، حيث إنه يكون عليهم طلب كبير، بالإضافة إلى خريج التعليم قبل الجامعى من دبلومات الصنايع الفنية، خاصة الذين لديهم تخصص فى مجال المصانع.

يتساءل جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، عن موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سيعقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 للرأي العام .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيان رسمي لإعلان موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023.

وبعد إعلان موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 في بيان رسمي ، ستؤكد وزارة التربية والتعليم على عقد هذا المؤتمر في مقر وزارة التربية والتعليم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة ، بعد الانتهاء من عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء .

وقبل موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، سيكون الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أجرى اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالنجاح ، ودعوتهم لحضور مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

تفاصيل مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023 التفاصيل الآتية :

خطوات وإجراءات منظومة امتحانات الثانوية العامة 2023

عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة 2023 وعدد الناجحين منهم

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

مقارنة نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 بالعام الماضي

إعلان أعداد الطلاب المستفيدين بـ درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

إعلان أعداد الطلاب الغشاشين الذين تم ضبطهم اثناء تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 او الغش الالكتروني و إعلان الإجراءات التي اتخذت ضدهم

إعلان أسماء ومجاميع ومحافظات أوائل الثانوية العامة 2023

إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني لمن رسبوا في مادة او مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد

أعلن موقع صدى البلد عن اتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد الآن https://natega.elbalad.news/ ، داعيا طلاب الثانوية العامة 2023 إلى الاسراع بالدخول عليه وتسجيل البيانات فورا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد “قبل أي حد”

وتتمثل البيانات المطلوبة من الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ ، في : الاسم - رقم الجلوس - البريد الالكتروني - رقم التليفون ، ثم الضغط على سجل الآن .

وبعد تسجيل البيانات ، سيتولى رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/ إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لكل طالب من المسجلين عليه فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 “قبل أي حد” بشكل سهل وسريع.

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