الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة بالقمة الروسية الإفريقية الثانية

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القاهرة، بعد المشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي استضافتها مدينة سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية، بحسب بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري، أكد خلال لقاء قمة عقد الأربعاء الماضي، بالقصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورج، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش النسخة الثانية من القمة، الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا.

وقال الرئيس السيسي: "نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة، وأيضًا على مستوى القارة الإفريقية".

وأبدى الرئيس السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية قائلاً: هذا المشروع يعد عملاقًا ورائدًا، ودعمكم فيه واضح جدًا سواء فيه، أو فيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو باقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه.