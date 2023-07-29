تعرف على مكان معسكر النادي الأهلي للموسم الجديد

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن الدولة التي من المقرر أن تستضيف معسكر النادي الأهلي استعدادادً للموسم الجديد.

و كتب عمر ربيع ياسين عبر فيسبوك :

رسميا المانيا و تحديدا في مدينة فرانكفورت تستقبل معسكر النادي الاهلي من فترة ٢٠-٢٢ اغسطس ل ٢-٣ سبتمبر برعاية اتصالات و تم الاتفاق مبدأيا علي مباراة ضد فريق اينتراخت فرانكفورت و جاري الاتفاق علي مباراتين اخرتين.

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في صفقة اللاعب رضا سليم، من مصادر داخل النادي الأهلي.

وكتب: “ رضا سليم طلب تعديل بعض بنود العقد التي تم الاتفاق عليها من قبل.. الأمر قوبل بالموافقة من جانب إدارة الأهلي والصفقة حسمت للأحمر”.

وانضم رضا سليم نجم الجيش الملكي حديثا للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة اربع مواسم.