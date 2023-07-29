عزة مصطفى لطلاب الثانوية: تابعوا النتيجة على موقع صدى البلد الإخباري

طالب الإعلامية عزة مصطفى، طلاب الثانوية العامة بالحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع صدى البلد الإخباري.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تابعوا نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد ".



ومن جانبه كشف رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، الموعد المتوقع لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة ونسب النجاح المتوقعة.

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الموعد شبه المؤكد لاعتماد نتيجة الثانوية العامة غدا الاحد صباحا، وإعلان أسماء الاوائل ونسب النجاح ".

واضاف رفعت فياض :" نتيجة الثانوية تبدأ في الظهور في المدارس بداية من يوم الاثنين المقبل “، مضيفا:” القائمة المنتشرة على السوشيال ميديا من الأوائل غير صحيحة".