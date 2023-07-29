بعد التطبيع .. 35% زيادة في عدد السياح الإسرائيليين إلى المغرب

بسبب أربعة عوامل رئيسية

أفاد تقرير نشرته وكالة اقتصاد الشرق، اليوم السبت، أن أعداد السياح الإسرائيليين إلى المغرب ارتفعت بنسبة 35% في النصف الأول من العام الجاري 2023.

وقال التقرير إن الزيادة ترجع إلى أربعة عوامل رئيسية تتضمن عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، وتفعيل الرحلات المباشرة بين البلدين، وإطلاق التأشيرة الميسرة، وتعطش اليهود من أصول مغربية إلى زيارة الرباط.

وأضاف أن 55% من الإسرائيليين استحوذوا على التأشيرات الإلكترونية الصادرة خلال 12 شهراً الأخيرة، ما يجعل تل أبيب مصدراً رئيسياً للسياحة في المغرب.

وأشار إلى أن عدد الطلبات على التأشيرة الالكترونية في المغرب وصل إلى 160 ألفاً، جرى الموافقة على 93% منها، واستحوذت إسرائيل على المرتبة الأولى، تلتها الهند، ونيجيريا ومصر وباكستان.

وأكد أن عدد السياح الإسرائيليين إلى المغرب زاد بنسبة 146% بعد التطبيع في العلاقات بين البلدين.

وتابع التقرير، أنه “في مقابل الزيادة في السياح الإسرائيليين، تقلص عدد نظرائهم من ألمانيا بنسبة 34% في النصف الأول وصولاً إلى 135 ألفاً”.

ونوه إلى أن السياح القادمين إلى المغرب من بلجيكا وهولندا تراجع عددهم بنسبة 29%.

ويعتبر المغرب واحداً من الوجهات السياحية الشهيرة في شمال إفريقيا، ويتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية ومناظر طبيعية متنوعة.