البيئة: إنشاء 23 مدفنا صحيا للمخلفات بعدة محافظات

شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية وأكدت وزيرةالبيئة أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارةخاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وولادة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلةوزارة البيئة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.

إنشاء 23 مدفنا صحيا للمخلفات بعدة محافظات

اهتمت وزارة البيئة بالشق الخاص بإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة،، حيث تم إنشاء عدد ٢٣ مدفن صحي للمخلفاتبمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمروشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد ١٨ مدفن، كما تم إنشاء عدد ١٧ محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبنيسويف والغربية وقنا، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة.



إنشاء 3 محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء عدد (3) محطة لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظة سوهاج والمنيا والغربية، والانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) خطوطبمصنع دفرة بمحافظة الغربية، وجاري الانتهاء من ورفع كفاءة عدد (6) خطوط أخرى بمحافظات الغربية وجنوب سيناء ، وجاري تنفيذ عدد (1)مصنع بمحافظة المنوفية ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس ، دسوف ، كفر الشيخ).

أعداد كراسة شروط لمواصفات جمع ونقل ودفن المخلفات ونظافة الشوارع

وأكدت وزيرة البيئة أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت الوزارة في إطار دورها التخطيطيوالتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارعوتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، ومنها اتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدماتجمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية .

وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة بالتوازى مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، لدراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالبالعشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية من المخلفات البلدية بالمحافظة

وقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفاتالبلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام, بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركةومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافةالشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وتقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3)محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).



بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لتسجيل العاملين بالمخلفات تحت المظلة التأمينية

كما قالت الوزيرة "لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارةالمخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدارمسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم ادراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلةالتأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركاتالعاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .