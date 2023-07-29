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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوكراني يعلن مقتل شخصين وإصابة امرأة في قصف روسي بزابوريجيا

صدى البلد

قال مسؤول بمدينة زابوريجيا، السبت ، إن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر في المدينة التي تقع بجنوب البلاد.

وقال أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا ، عبر قناته على تليجرام أصاب صاروخ معادي منطقة مفتوحة، مات رجل وامرأة، وأصيبت امرأة أخرى، بحسب شبكة سي إن إن الامريكية.


وأضاف أن "موجة الانفجار تسببت فى سقوط نوافذ فى مبان شاهقة ودمرت مبنى مؤسسة تعليمية ومتجر".

يوم الجمعة ، قال قائد أوكراني على الجبهة الجنوبية إن قواته 'تحقق بعض النجاح' في طرد القوات الروسية ، لكن القتال المكثف مستمر.

ووصلت القوات الأوكرانية هذا الأسبوع ولأول مرة إلى منطقة تحصين روسيا "أسنان التنين" الحرج ، وهو جزء من خط دفاع موسكو الرئيسي. 

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